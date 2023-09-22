    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, южн

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.04eur102.25

    Fontanka.Digital

    «В политике нельзя быть наполовину беременным». Что обсуждали на федеральном ТВ на этой неделе

    885
    14 комментариев

    Операция Азербайджана в Карабахе, или «однодневная война», как окрестил происходящее телеведущий Артем Шейнин, захватила внимание его «коллег по цеху» на федеральных телеканалах.

    Пока Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев искали виноватых в Карабахском конфликте, того самого, как они выразились, «Иуду» — «человека без сердца, без чести, без совести», приглашенные телеэксперты проводили «параллель между ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и ситуации вокруг Донбасса».

    Почему, по их мнению, нельзя быть «наполовину беременным» в политике, что происходило в Азербайджане, пока «некоторые элиты сидели в казино, веселились и приглашали Снупи Дога для концерта», и с кем теперь может «поцеловаться взасос» премьер-министр республики Никол Пашинян, узнаете в новом выпуске «Коробки передач».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Fontanka.digitalКоробка передачТелепрограмма
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    Леон Лио22 Сен 2023 в 22:20
    Как будто были бы с РФ, то Россия помогла бы? Смешно. Россия еще в 2020г сдала Армению. А тем более не полезет сейчас.
    +2−1
    Гость22 Сен 2023 в 22:20
    шалом. все политики - наполовину беременны. амен
    +0−2
    Григорич4722 Сен 2023 в 22:19
    Тоже ведь свои, почему бы и не бросить?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close