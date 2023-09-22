«В политике нельзя быть наполовину беременным». Что обсуждали на федеральном ТВ на этой неделе

Операция Азербайджана в Карабахе, или «однодневная война», как окрестил происходящее телеведущий Артем Шейнин, захватила внимание его «коллег по цеху» на федеральных телеканалах.



Пока Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев искали виноватых в Карабахском конфликте, того самого, как они выразились, «Иуду» — «человека без сердца, без чести, без совести», приглашенные телеэксперты проводили «параллель между ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и ситуации вокруг Донбасса».



Почему, по их мнению, нельзя быть «наполовину беременным» в политике, что происходило в Азербайджане, пока «некоторые элиты сидели в казино, веселились и приглашали Снупи Дога для концерта», и с кем теперь может «поцеловаться взасос» премьер-министр республики Никол Пашинян, узнаете в новом выпуске «Коробки передач».