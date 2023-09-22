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    Семен Соловьев выиграл 1-й этап Кубка Петербурга по фигурному катанию

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    В Петербурге завершились соревнования среди фигуристов-одиночников в рамках первого этапа Кубка города. Первое место занял Семен Соловьев (тренер Артур Гачинский) с результатом 246,10 баллов.

    Вторым стал Михаил Полянский (229,84 баллов, тренеры Евгений Рукавицын и Галина Кашина), а третьим — Михаил Терновский (222,98, тренер Юлия Кулибанова).

    Напомним, что среди одиночниц победу одержала Анна Фролова.

    Первый этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках среди мастеров спорта проходит на территории Академии фигурного катания (СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках) 21–22 сентября.

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