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    Победителем первого этапа Кубка Петербурга по фигурному катанию стала Анна Фролова

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    В Петербурге завершились соревнования среди фигуристок-одиночниц в рамках первого этапа Кубка города. Первое место с результатом 207,44 балла заняла Анна Фролова (тренер Евгений Рукавицын).

    Серебряным призером стала София Захарова (189,70 балла, тренер Татьяна Кленина), а бронзовым — Людмила Фурсова (184,87 балла, тренеры Вадим Федченко и Екатерина Дробушко).

    Первый этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках среди мастеров спорта проходит на территории Академии фигурного катания (СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках) 21–22 сентября.

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