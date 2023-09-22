Победителем первого этапа Кубка Петербурга по фигурному катанию стала Анна Фролова

В Петербурге завершились соревнования среди фигуристок-одиночниц в рамках первого этапа Кубка города. Первое место с результатом 207,44 балла заняла Анна Фролова (тренер Евгений Рукавицын).
Серебряным призером стала София Захарова (189,70 балла, тренер Татьяна Кленина), а бронзовым — Людмила Фурсова (184,87 балла, тренеры Вадим Федченко и Екатерина Дробушко).
Первый этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках среди мастеров спорта проходит на территории Академии фигурного катания (СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках) 21–22 сентября.