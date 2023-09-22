Теплый вечер пятницы петербуржцы начинают в пробках. Вместо Московского шоссе встало Новоприозерское

Вечерний час пик в Петербурге 22 сентября начался уже с 7-балльных пробок. Это на 1 балл больше обычного. На смену дневной пробке на юге города пришел плотный затор на севере.

По данным «Яндекс.Пробок», напряженная дорожная ситуация к вечеру сложилась на Витебском проспекте и Софийской улице на выезд из города. Уже в начале пятого на первом собрался затор длиной 4,7 км от улицы Орджоникидзе до Пушкинской улицы, а на второй — пробка в 4,4 км от Дунайского проспекта до Николаевского проезда.