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    Теплый вечер пятницы петербуржцы начинают в пробках. Вместо Московского шоссе встало Новоприозерское

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    4 комментария
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    Вечерний час пик в Петербурге 22 сентября начался уже с 7-балльных пробок. Это на 1 балл больше обычного. На смену дневной пробке на юге города пришел плотный затор на севере.

    По данным «Яндекс.Пробок», напряженная дорожная ситуация к вечеру сложилась на Витебском проспекте и Софийской улице на выезд из города. Уже в начале пятого на первом собрался затор длиной 4,7 км от улицы Орджоникидзе до Пушкинской улицы, а на второй — пробка в 4,4 км от Дунайского проспекта до Николаевского проезда.

    Пятикилометровый затор на Московском шоссе, из-за которого днем задерживались даже рейсовые автобусы, сократился вдвое и переместился ближе к городу. Хотя на въезде в Шушары по-прежнему очень плотно, а также на Пулковском шоссе наблюдается пробка на выезд из города. В то же время на севере в плотном заторе встало Новоприозерское шоссе и проспект Энгельса. Пробка в область тянется более 6 км, в город — около 3 км.

    На КАД стоят оба направления между Пулковским и Московским шоссе, внутреннее кольцо встало в 6-километровом заторе от въезда на вантовый мост до Софийской, внешнее — от Обухово до Мурманского шоссе. Север кольцевой стоит от проспекта Культуры до проспекта Энгельса.

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    Комментарии 4

    Гость22 Сен 2023 в 18:26
    На дачи, копать картошку
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 17:53
    Бедные петербуржцы с зарплатой 35 тыс на кроссовера едут на свои дачи шашлыки есть и плакать, как они плохо живут
    +0−0
    Гугуцэ22 Сен 2023 в 17:38
    вся карта в значках ДТП, олени едут домой
    +0−0
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