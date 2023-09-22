Теплый вечер пятницы петербуржцы начинают в пробках. Вместо Московского шоссе встало Новоприозерское

Вечерний час пик в Петербурге 22 сентября начался уже с 7-балльных пробок. Это на 1 балл больше обычного. На смену дневной пробке на юге города пришел плотный затор на севере.
По данным «Яндекс.Пробок», напряженная дорожная ситуация к вечеру сложилась на Витебском проспекте и Софийской улице на выезд из города. Уже в начале пятого на первом собрался затор длиной 4,7 км от улицы Орджоникидзе до Пушкинской улицы, а на второй — пробка в 4,4 км от Дунайского проспекта до Николаевского проезда.
Пятикилометровый затор на Московском шоссе, из-за которого днем задерживались даже рейсовые автобусы, сократился вдвое и переместился ближе к городу. Хотя на въезде в Шушары по-прежнему очень плотно, а также на Пулковском шоссе наблюдается пробка на выезд из города. В то же время на севере в плотном заторе встало Новоприозерское шоссе и проспект Энгельса. Пробка в область тянется более 6 км, в город — около 3 км.
На КАД стоят оба направления между Пулковским и Московским шоссе, внутреннее кольцо встало в 6-километровом заторе от въезда на вантовый мост до Софийской, внешнее — от Обухово до Мурманского шоссе. Север кольцевой стоит от проспекта Культуры до проспекта Энгельса.