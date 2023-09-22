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    Московское шоссе встало в огромной пробке в обе стороны. Автобусы задерживаются на 40 минут

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    3 комментария
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    Многокилометровый затор собрался на одной из крупнейших магистралей Пушкинского района Петербурга 22 сентября. Автомобилисты сообщают о ДТП с фурами на многострадальном перекрестке с дорогой к складам.

    По данным «Яндекс.Пробок», на Московском шоссе в Шушарах собрались 5-километровые пробки в обоих направлениях. Пользователи сервиса сообщают о ДТП с двумя фурами на пересечении с Курьерским проездом. Затор из Петербурга тянется от КАД, со стороны области — от Колпинского шоссе.

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    Из-за затора задерживается и общественный транспорт. Как сообщает «Организатор перевозок», автобусы №№ 179, 192, 196, 197 и 388 следуют с задержками от 40 минут. Время в пути увеличено.

    В целом в Петербурге сейчас движение более плотное чем обычно для первого часа дня пятницы. На дорогах — 5 баллов вместо обычных четырех. Ожидается, что ближайшие три часа ситуация останется такой же, а с 15 часов пробки начнут расти.

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    ПетербургДТПДТП в ПетербургеПробкиОбщественный транспорт
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    Комментарии 3

    Гость22 Сен 2023 в 12:58
    Глупость и жадность чиновников распродавших землю возле М10 вместо того что дорогу от Ям-ижоры до када расширить и сделать съезды/заезды для большегрузов тормозящих поток
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 12:53
    суровые будни Северной столицы
    +0−0
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