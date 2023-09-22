Московское шоссе встало в огромной пробке в обе стороны. Автобусы задерживаются на 40 минут

Многокилометровый затор собрался на одной из крупнейших магистралей Пушкинского района Петербурга 22 сентября. Автомобилисты сообщают о ДТП с фурами на многострадальном перекрестке с дорогой к складам.

По данным «Яндекс.Пробок», на Московском шоссе в Шушарах собрались 5-километровые пробки в обоих направлениях. Пользователи сервиса сообщают о ДТП с двумя фурами на пересечении с Курьерским проездом. Затор из Петербурга тянется от КАД, со стороны области — от Колпинского шоссе.