Московское шоссе встало в огромной пробке в обе стороны. Автобусы задерживаются на 40 минут

Многокилометровый затор собрался на одной из крупнейших магистралей Пушкинского района Петербурга 22 сентября. Автомобилисты сообщают о ДТП с фурами на многострадальном перекрестке с дорогой к складам.
По данным «Яндекс.Пробок», на Московском шоссе в Шушарах собрались 5-километровые пробки в обоих направлениях. Пользователи сервиса сообщают о ДТП с двумя фурами на пересечении с Курьерским проездом. Затор из Петербурга тянется от КАД, со стороны области — от Колпинского шоссе.
Из-за затора задерживается и общественный транспорт. Как сообщает «Организатор перевозок», автобусы №№ 179, 192, 196, 197 и 388 следуют с задержками от 40 минут. Время в пути увеличено.
В целом в Петербурге сейчас движение более плотное чем обычно для первого часа дня пятницы. На дорогах — 5 баллов вместо обычных четырех. Ожидается, что ближайшие три часа ситуация останется такой же, а с 15 часов пробки начнут расти.