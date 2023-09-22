Дефицит бюджета России в 2024 году составит 1,6 трлн рублей

Правительство России завершает подготовку проекта бюджета на 2024–2026 гг. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании кабинета министров.



По данным ТАСС, бюджет на следующие три года обещает быть дефицитным. Превышение расходов над доходами в разные годы может составить от 900 млрд до 1,6 трлн рублей.

Например, в 2024 году доходы бюджета ожидаются на уровне 35 трлн рублей. При этом, по прогнозам кабмина, поступления не из нефтегазовой отрасли могут быть вдвое больше сырьевых. А вот предельные расходы, по предварительным расчетам, запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, то есть дефицит бюджета в 2024 году составит 1,6 трлн рублей.