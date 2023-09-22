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    Дефицит бюджета России в 2024 году составит 1,6 трлн рублей

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    8 комментариев

    Правительство России завершает подготовку проекта бюджета на 2024–2026 гг. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании кабинета министров.

    По данным ТАСС, бюджет на следующие три года обещает быть дефицитным. Превышение расходов над доходами в разные годы может составить от 900 млрд до 1,6 трлн рублей.

    Например, в 2024 году доходы бюджета ожидаются на уровне 35 трлн рублей. При этом, по прогнозам кабмина, поступления не из нефтегазовой отрасли могут быть вдвое больше сырьевых. А вот предельные расходы, по предварительным расчетам, запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, то есть дефицит бюджета в 2024 году составит 1,6 трлн рублей.

    «Старались минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно. И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований», — отметил Михаил Мишустин на заседании.

    В правительстве надеются, что экономика страны в ближайшие три года будет расти достаточно высокими темпами — около 2,2–2,3% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета.

    Ранее проект бюджета на 2024 год представили петербургские власти.

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    Комментарии 8

    W.D.M.22 Сен 2023 в 17:04
    Так экономика вроде растёт, как дедушка говорит. А ещё одна дама недавно сказала, что экономика даже перегрелась от роста. Оттого и доллар вырос...
    +0−0
    Alkaselzer22 Сен 2023 в 16:52
    "В правительстве надеются, что экономика страны в ближайшие три года будет расти..."
    Как уже надоело это вездесущее "РАСТИ". С чего расти? Населения больше стало? Заводов новых наоткрывали? Экспорт вырос? Текущее бы сохранить, а у них всё РАСТИ. Тьфу...
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 16:45
    Бакс сделают по 120- и никакого дефицита!
    +0−0
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