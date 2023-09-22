Дефицит бюджета России в 2024 году составит 1,6 трлн рублей

Правительство России завершает подготовку проекта бюджета на 2024–2026 гг. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании кабинета министров.
По данным ТАСС, бюджет на следующие три года обещает быть дефицитным. Превышение расходов над доходами в разные годы может составить от 900 млрд до 1,6 трлн рублей.
Например, в 2024 году доходы бюджета ожидаются на уровне 35 трлн рублей. При этом, по прогнозам кабмина, поступления не из нефтегазовой отрасли могут быть вдвое больше сырьевых. А вот предельные расходы, по предварительным расчетам, запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, то есть дефицит бюджета в 2024 году составит 1,6 трлн рублей.
«Старались минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно. И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований», — отметил Михаил Мишустин на заседании.
В правительстве надеются, что экономика страны в ближайшие три года будет расти достаточно высокими темпами — около 2,2–2,3% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета.
Ранее проект бюджета на 2024 год представили петербургские власти.