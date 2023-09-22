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    В ДТП на трассе М-11 пострадал военнослужащий

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    Стали известны подробности об аварии с военной техникой, которая произошла утром 22 сентября на платной трассе М-11 «Нева» в Ленинградской области.

    Как стало известно «Фонтанке», в 10:59 на 599-м километре трассы М-11 столкнулись между собой машины, следовавшие в военной колонне. В результате пострадал один из военнослужащих, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Гражданские в аварии не пострадали.

    ДТП оформляла военная Госавтоинспекция. Как сообщалось ранее, по предварительной версии, один из водителей резко затормозил.

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