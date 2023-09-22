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    Военные грузовики попали в ДТП на трассе М-11, есть пострадавший

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    6 комментариев

    На трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Ленинградской области утром 22 сентября в серьёзное ДТП попала военная техника.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль двух столиц, на 599-м километре в направлении Москвы столкнулись два попутно двигавшихся транспортных средства. Пострадал один человек.

    По данным «Фонтанки», столкнулись два военных КАМАЗа ЗВО, которые шли в колонне. По предварительной версии, один водитель резко затормозил, второй не успел среагировать. Проводится проверка.

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    Комментарии 6

    Dead Моро.Z22 Сен 2023 в 12:55
    «Важнейшие» новости от редакции «вышиванки»...🤣😂😂
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 12:55
    Ну и отлично
    +0−0
    Трассер22 Сен 2023 в 12:53
    Итоги:
    1. Считать всех гражданских, что препятствуют движению военной колонны - вредителями. И поступать с ними по Закону военного времени.
    2. Для сопровождения всех военных колонн ввести авангард и арьергард из бронетранспортеров.
    3. На время ведения боевых действий -считать все рокадные дороги - военными, с приоритетом движения военных автомашин, техники...
    Может - этого никто не знал?
    +2−1
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