Военные грузовики попали в ДТП на трассе М-11, есть пострадавший

На трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Ленинградской области утром 22 сентября в серьёзное ДТП попала военная техника.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль двух столиц, на 599-м километре в направлении Москвы столкнулись два попутно двигавшихся транспортных средства. Пострадал один человек.



По данным «Фонтанки», столкнулись два военных КАМАЗа ЗВО, которые шли в колонне. По предварительной версии, один водитель резко затормозил, второй не успел среагировать. Проводится проверка.

