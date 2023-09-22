Самолет AnadoluJet выехал за пределы полосы в аэропорту Перми. Посмотрите, как его катили обратно

Днем 22 сентября самолет авиакомпании AnadoluJet при посадке в международном аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. В результате инцидента никто не пострадал, а лайнер с помощью специальных тросов пришлось вытягивать обратно.
Уральская транспортная прокуратура
Уточняется, что Boeing-737 выполнял рейс ТК 3964 по маршруту Анталья — Пермь. В салоне самолета находилось 174 пассажира, 26 из них — несовершеннолетние, а также 7 членов экипажа.
Пока самолет стоял за пределами взлетно-посадочной полосы, аэропорт не принимал рейсы — сейчас Большое Савино работает в штатном режиме.
В то время когда лайнер возвращали с газона на полосу, сотрудник Пермской транспортной прокуратуры сообщил, что ведомство проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка по соблюдению законодательства о безопасности полетов.
Уральская транспортная прокуратура