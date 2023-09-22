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    Самолет AnadoluJet выехал за пределы полосы в аэропорту Перми. Посмотрите, как его катили обратно

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    11 комментариев

    Днем 22 сентября самолет авиакомпании AnadoluJet при посадке в международном аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. В результате инцидента никто не пострадал, а лайнер с помощью специальных тросов пришлось вытягивать обратно.

    Уральская транспортная прокуратура

    Уточняется, что Boeing-737 выполнял рейс ТК 3964 по маршруту Анталья — Пермь. В салоне самолета находилось 174 пассажира, 26 из них — несовершеннолетние, а также 7 членов экипажа.

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    Пока самолет стоял за пределами взлетно-посадочной полосы, аэропорт не принимал рейсы — сейчас Большое Савино работает в штатном режиме.

    В то время когда лайнер возвращали с газона на полосу, сотрудник Пермской транспортной прокуратуры сообщил, что ведомство проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка по соблюдению законодательства о безопасности полетов.

    Уральская транспортная прокуратура

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    СамолетAnadoluJetПермьАэропорт ПермьСамолет выкатился за пределы ВПП
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    Комментарии 11

    Гость22 Сен 2023 в 16:55
    санкции у турков такие..
    +0−0
    SERGEY11122 Сен 2023 в 15:43
    Турки привыкли не напрягаясь на заграничных полосах по 3+ км садиться а тут Пермь попалась с впп для кукурузников .
    +1−2
    sysh22 Сен 2023 в 15:38
    Так то,количество,рано или поздно,перерастет в качество.
    +1−2
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