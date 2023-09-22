Андрей Макаревич* закрыл ИП в России

Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом) ликвидировал ИП, под которым вел бизнес 23 года, следует из данных СПАРК. Внимание на это 22 сентября обратили телеграм-каналы, «Фонтанка» выяснила, что ИП было закрыто еще 12-го числа.
ИП было зарегистрировано в 2000 году в Москве, как основная была указана деятельность в области исполнительских искусств. Остальные юрлица, к которым имеет отношение Андрей Макаревич, тоже фактически приостановили деятельность. Продюсерская фирма «Смак» закончила 2022 год с нулевой выручкой, а компания ООО «Синтез старз» ушла в убыток на 266 тысяч рублей по итогам года.
Из работающих фирм — ООО «Философия ненасилия», где Андрей Макаревич числится как один из владельцев. Оно было зарегистрировано в январе этого года, как основной вид деятельности указана деятельность информационных служб.
Андрея Макаревича признали иноагентом в сентябре прошлого года. Основатель группы «Машина времени» переехал жить в Израиль после начала специальной военной операции и выступал с критическими высказываниями в адрес российской власти.
* Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.