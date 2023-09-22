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    Андрей Макаревич* закрыл ИП в России

    2019
    28 комментариев

    Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом) ликвидировал ИП, под которым вел бизнес 23 года, следует из данных СПАРК. Внимание на это 22 сентября обратили телеграм-каналы, «Фонтанка» выяснила, что ИП было закрыто еще 12-го числа.

    ИП было зарегистрировано в 2000 году в Москве, как основная была указана деятельность в области исполнительских искусств. Остальные юрлица, к которым имеет отношение Андрей Макаревич, тоже фактически приостановили деятельность. Продюсерская фирма «Смак» закончила 2022 год с нулевой выручкой, а компания ООО «Синтез старз» ушла в убыток на 266 тысяч рублей по итогам года.

    Из работающих фирм — ООО «Философия ненасилия», где Андрей Макаревич числится как один из владельцев. Оно было зарегистрировано в январе этого года, как основной вид деятельности указана деятельность информационных служб.

    Андрея Макаревича признали иноагентом в сентябре прошлого года. Основатель группы «Машина времени» переехал жить в Израиль после начала специальной военной операции и выступал с критическими высказываниями в адрес российской власти.

    * Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.

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    Комментарии 28

    Гость22 Сен 2023 в 14:44
    Все они марионетки, попу сдали за монетки
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    Гость22 Сен 2023 в 14:39
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