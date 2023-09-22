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    Документальный байопик про знаменитого спортсмена Всеволода Боброва покажут на большом экране

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    Фото: кадр из фильма
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    28 сентября на экраны выходит картина «Финт Боброва». Заслуженный мастер спорта Всеволод Бобров — советский футболист и хоккеист. Он был многократным олимпийским чемпионом, единственным капитаном сборной, выступавшим и на летних, и на зимних Олимпийских играх. Кроме того, как тренер Бобров воспитал десятки спортсменов, многие из которых тоже стали олимпийскими чемпионами. Ему посвятил стихотворение «Прорыв Боброва» Евгений Евтушенко, где называет спортсмена «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси». А «Финт Боброва» — это название фирменного приема, во время которого хоккеист объезжает ворота и забрасывает шайбу в ближний угол.

    По мотивам жизни Боброва уже был снят в 1991 году фильм «Мой лучший друг — генерал Василий, сын Иосифа». Василий Сталин действительно числил Боброва в своих фаворитах. Там его сыграл Борис Щербаков. Кроме того, роль Боброва в фильме «Легенда № 17» исполнил Александр Яковлев.

    Документальный фильм включает в себя интервью с учениками и родственниками Боброва, выдержки из архивов, а также игровые сцены, в которых жизнь спортсмена предстанет воочию.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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    Документальное киноСпорт
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