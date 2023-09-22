Путин собрал Совет безопасности. Участие принял Шойгу, а докладывал глава ФСБ

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом 22 сентября сообщили в Кремле.
Глава государства заявил, что темой станет ситуация, связанная «с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнёрами». По словам Путина, объем работы на этом направлении большой, речь пойдет об экономике, гуманитарном сотрудничестве и региональной безопасности.
Президент дал слово главе ФСБ Александру Бортникову. Других подробностей пока не приводится.
Известно, что в совещании также, в том числе, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.