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    Путин собрал Совет безопасности. Участие принял Шойгу, а докладывал глава ФСБ

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    45 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом 22 сентября сообщили в Кремле.

    Фото: Kremlin.ru
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    Глава государства заявил, что темой станет ситуация, связанная «с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнёрами». По словам Путина, объем работы на этом направлении большой, речь пойдет об экономике, гуманитарном сотрудничестве и региональной безопасности.

    Президент дал слово главе ФСБ Александру Бортникову. Других подробностей пока не приводится.

    Известно, что в совещании также, в том числе, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Фото: Kremlin.ru

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    Комментарии 45

    Гость22 Сен 2023 в 14:45
    А ситуацию в Крыму не хотят обсудить?..
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 14:44
    Все у путинцев в будущем времени.Не сделано ничего одни скоро и потом.
    +0−0
    26615735022 Сен 2023 в 14:27
    Хотелось бы послушать - о чём они там говорят ! Всё-таки вопросы безопасности всей страны касаются … Или нет …?
    +0−0
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