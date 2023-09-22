Бастрыкин заинтересовался наездом электросамокатчиков на пожилую женщину в Петербурге

Инцидентом с наездом самокатчиков на пожилую женщину в Приморском районе Петербурга заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба ведомства.
Накануне «Фонтанка» рассказывала, как на одном кикшеринговом самокате трое сбили 68-летнюю женщину-врача во дворе на улице Маршала Новикова, 10.
Троица не оказала первую помощь и спешно покинула место происшествия, когда к ним подошла очевидица наезда, наша читательница. Именно она отвела пострадавшую в травму и рассказала, как было дело. Очевидица наезда утром в пятницу уточнила, что по итогу осмотра пострадавшей наложили гипс — у нее сломана нога.
ГСУ Следственного комитета организовал доследственную проверку.