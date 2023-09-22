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    Бастрыкин заинтересовался наездом электросамокатчиков на пожилую женщину в Петербурге

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    26 комментариев

    Инцидентом с наездом самокатчиков на пожилую женщину в Приморском районе Петербурга заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

    Накануне «Фонтанка» рассказывала, как на одном кикшеринговом самокате трое сбили 68-летнюю женщину-врача во дворе на улице Маршала Новикова, 10.

    Троица не оказала первую помощь и спешно покинула место происшествия, когда к ним подошла очевидица наезда, наша читательница. Именно она отвела пострадавшую в травму и рассказала, как было дело. Очевидица наезда утром в пятницу уточнила, что по итогу осмотра пострадавшей наложили гипс — у нее сломана нога.

    ГСУ Следственного комитета организовал доследственную проверку.

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    Комментарии 26

    Гость22 Сен 2023 в 13:01
    Возможно это было покушение на убийство, нельзя исключать и такую версию! Это и привлекло внимание господина Бастрыкина. Сразу видно - тёртый калач!
    +0−0
    Трассер22 Сен 2023 в 12:40
    Бастрыкин заинтересовался почему за уход за пожилой женщиной всего 1 200 рублей в месяц...
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 12:33
    Что мешает их камерами оснастить и сделать авто тормоза при приближении к людям. Ведь сейчас даже расбери тянет нейросети
    +1−1
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