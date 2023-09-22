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    Россияне смогут подобрать имя ребенку на портале реестра ЗАГС

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    23 комментария

    Федеральная налоговая служба запустила сервис подбора имени ребенку на портале реестра ЗАГС. Об этом ведомство сообщило 22 сентября.

    Подбирать имя предлагают на основе уже существующих имен детей, рожденных и зарегистрированных с 1 октября 2018 года. Всего в перечне содержится более 12 тысяч имен.

    Сервис позволяет подобрать имя с учетом пола ребенка, региональных и национальных особенностей, пожеланий по первой букве имени, его популярности или редкости среди россиян, а также в сочетании с отчеством. Сгенерировать имя можно и случайным образом.

    По данным портала, самыми популярными именами в 2023 году среди мальчиков стали Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим, а среди девочек — София, Ева, Анна, Мария и Виктория.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Москве новорожденным мальчикам дали имена Троян и Авокадий.

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    Комментарии 23

    Ryzhikova22 Сен 2023 в 12:23
    Затем выбрать имя можно будет только из реестра разрешенных и подтвержденных госслужбой????
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 12:17
    Если у меня когда-нибудь будет сын, назову его Онаном.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 11:51
    А есть в реестре имя Мастурбек?
    +0−0
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