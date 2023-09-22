Россияне смогут подобрать имя ребенку на портале реестра ЗАГС

Федеральная налоговая служба запустила сервис подбора имени ребенку на портале реестра ЗАГС. Об этом ведомство сообщило 22 сентября.



Подбирать имя предлагают на основе уже существующих имен детей, рожденных и зарегистрированных с 1 октября 2018 года. Всего в перечне содержится более 12 тысяч имен.

Сервис позволяет подобрать имя с учетом пола ребенка, региональных и национальных особенностей, пожеланий по первой букве имени, его популярности или редкости среди россиян, а также в сочетании с отчеством. Сгенерировать имя можно и случайным образом.