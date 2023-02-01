В Москве новорожденным мальчикам дали имена Троян и Авокадий

Более 10 тысяч различных детских имен зарегистрировали московские ЗАГСы в 2022 году. Среди традиционно популярных Александров, Марий и Михаилов встречаются очень необычные и экзотические имена. Подробности приводятся на сайте мэра столицы.



Как рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, для новорожденных москвичи в 2022 году чаще всего выбирали имена Александр — так назвали 2 335 мальчиков — и София (Софья) — имя дали 2 762 девочкам. Причем имя Александр является самым популярным уже 30 лет. В тройке самых часто встречающихся мужских имен уже семь лет держатся Михаил и Максим, а среди женских — Мария и Анна.

