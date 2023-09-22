«Он начал грызть мне руку, а потом взялся за голову»: после нападения медведя лицо мужчине собрали по кусочкам

Врачи в ходе длительной операции восстановили лицо мужчине, который пережил нападение медведя. Об этом 22 сентября пишет NGS24.





Пострадавшего на вертолете доставили в больницу Фото: Минздрав Хакасии / t.me, МЧС по Красноярскому краю Поделиться Поделиться





42-летний житель Ермаковского района Красноярского края 18 сентября собирал кедровый орех у реки Малая Тепсель. Он отошел от своих спутников на возвышенность, чтобы позвонить, и там на него напал медведь.



Вертолет удалось приземлить на открытой площадке в тайге Фото: МЧС России Поделиться Поделиться





«Я пытался увернуться, но хищник вцепился и сначала начал грызть руку, а потом взялся за голову. Я боролся за жизнь, отбивался. И неожиданно медведь оставил меня в покое», — рассказывает пострадавший.



Он сам смог спуститься с холма, позвал товарищей, дальше были «носилки, спасатели, вертолет, больница».



Мужчину на вертолете доставили в медучреждение в Абакане. Была сильно повреждена голова. Раненый находился в крайне тяжелом состоянии, при этом в сознании. Компьютерная томография показала, что внутренние органы, мозг и кости черепа целы, но раздроблены скуловые кости, кости носа, верхней челюсти, нёбо. Кроме того, медики зафиксировали повреждение слюнной железы, прямой мышцы глаза, лицевого нерва, околоушной области с левой стороны, скальпированную рану затылочной области, сквозные раны лица и рук.



Операция длилась шесть часов. Врачи сохранили мужчине верхнее нёбо. Повреждённые кости собрали с помощью металлических пластин. В итоге лицо воссоздали в том виде, каким оно было до травмы. Пациент восстанавливается и, по его словам, чувствует себя хорошо. Уже через три-четыре недели он, по прогнозам врачей, сможет вернуться к привычной жизни.

