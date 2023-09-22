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    Деньги, выборы, метро. Рассказываем о бюджете Петербурга на 2024 год

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    1 комментарий

    Власти Петербурга представили бюджет города на 2024 год. В проект заложили 1,169 трлн рублей доходов. Как обычно, главные поставщики денег — сами горожане. Общие расходы в проекте бюджета — 1,298 трлн рублей. Четверть трат — так называемые расходы развития. Есть там и метро, и поддержка военных, и выборы. Подробнее о том, на что будут тратить государственные деньги, — в наших карточках.

    Текстовую версию материала вы найдете здесь.

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    Комментарии 1

    26620851022 Сен 2023 в 23:52
    Какое развитие? Вы о чем? Федерация уже захлебнулась от расходов на СВО. Врут, как обычно. И, естественно, Беглов не вывозит: дефицитный бюджет у Питера не первый год. Ну, Набиуллина денежки нашлепает))), ясное дело. А мы будем булочку хлеба покупать уже не за 50-70 рубликов, а за сто. Вот такое у них "развитие". Кретины ...
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