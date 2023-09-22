Деньги, выборы, метро. Рассказываем о бюджете Петербурга на 2024 год

Власти Петербурга представили бюджет города на 2024 год. В проект заложили
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Власти Петербурга представили бюджет города на 2024 год. В проект заложили
Текстовую версию материала вы найдете здесь.
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