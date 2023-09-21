Средняя зарплата петербуржца в июле сократилась до 92 тысяч рублей

Средняя номинальная зарплата в Петербурге, начисленная в июле 2023 года, составила 91 587 рублей, подсчитали в Петростате. Сумма оказалась на 9,4% меньше, чем в июне, когда показатель превысил 101 тысячу рублей.



Как следует из опубликованных 21 сентября статистических данных, в реальном выражении и с учетом инфляции июльская зарплата горожанина сократилась на 9,8% в сравнении с июнем, но выросла на 7,9% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

При этом средняя зарплата сотрудников из ряда отраслей на фоне общего падения, наоборот, выросла. Например, в сфере добычи полезных ископаемых за июль она увеличилась с 209,4 до 221 тысячи рублей. Также более чем на 10 тысяч возросла средняя зарплата горожанина, работающего в области культуры, спорта, досуга и развлечений, — с 96,6 до 107,6 тыс. рублей. Небольшой рост также заметен у традиционно получающих меньше всех курьеров и почтовых служащих (с 47,3 до 49,8 тыс. рублей), работников гостиниц и общепита (с 48,1 тыс. рублей до 50,6 тыс. рублей). А вот средняя зарплата финансистов за месяц упала — сразу со 162 до 142 тыс. рублей.