Фото: в Петербурге за могилой Пригожина круглосуточно наблюдает охрана

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге появилась сторожка охранника. В ней круглосуточно наблюдают за могилой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В этом в четверг, 21 сентября, убедился корреспондент «Фонтанки», съездивший на место.
В сторожке находятся стол со стулом и монитором, в котором отображается картинка с камеры, направленной на могилу Пригожина. Ранее в Telegram-каналах появились публикации с утверждением о краже оставленной у могилы скрипки, после этого якобы и появилось наблюдение. По данным «Фонтанки», информации о краже у полиции нет.
«Полиция приходила, они разбирались вообще, была ли она. Есть мысль такая, что ее поставили именно в день похорон и после похорон уже убрали. Но есть и мысль, что кто-то украл», — сказал корреспонденту охранник.
Подробнее о круглосуточном наблюдении за могилой Евгения Пригожина читайте в репортаже «Фонтанки».