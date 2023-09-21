Выход из гражданства России может подорожать вдвое. Новые тарифы от МИД

Живущие за рубежом россияне вскоре могут начать платить больше за получение заграничного или внутреннего паспорта РФ, и даже за заявление о выходе из гражданства. С предложением новых расценок для консульских учреждений выступил МИД.
Как следует из проекта постановления, появившегося 21 сентября, министерство предлагает повысить сборы за выдачу загранпаспортов и другие консульские услуги за границей. Например, поднять сборы за оформление загранпаспорта сроком на
А больше всего может вырасти размер сбора за заявление о выходе из гражданства РФ в общем и упрощенном порядке. Рост сразу в два раза — с 65 до 130 долларов.
В пояснении МИД уточняет, что тарифы действуют с 2010 года и с тех пор не индексировались.
Процедуру отказа от гражданства России и личный опыт бывших россиян, которые через нее прошли, «Фонтанка» описывала в этом материале.