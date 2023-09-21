Выход из гражданства России может подорожать вдвое. Новые тарифы от МИД

Живущие за рубежом россияне вскоре могут начать платить больше за получение заграничного или внутреннего паспорта РФ, и даже за заявление о выходе из гражданства. С предложением новых расценок для консульских учреждений выступил МИД.



Как следует из проекта постановления, появившегося 21 сентября, министерство предлагает повысить сборы за выдачу загранпаспортов и другие консульские услуги за границей. Например, поднять сборы за оформление загранпаспорта сроком на 5 лет с 30 до 35 долларов, а биометрического паспорта на 10 лет — с 80 до 90 долларов. В диапазоне 5 — 10 долларов предлагается увеличить цены и на доверенности, и на остальные документы и услуги.