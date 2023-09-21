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    Выход из гражданства России может подорожать вдвое. Новые тарифы от МИД

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    Живущие за рубежом россияне вскоре могут начать платить больше за получение заграничного или внутреннего паспорта РФ, и даже за заявление о выходе из гражданства. С предложением новых расценок для консульских учреждений выступил МИД.

    Как следует из проекта постановления, появившегося 21 сентября, министерство предлагает повысить сборы за выдачу загранпаспортов и другие консульские услуги за границей. Например, поднять сборы за оформление загранпаспорта сроком на 5 лет с 30 до 35 долларов, а биометрического паспорта на 10 лет — с 80 до 90 долларов. В диапазоне 5 — 10 долларов предлагается увеличить цены и на доверенности, и на остальные документы и услуги.

    А больше всего может вырасти размер сбора за заявление о выходе из гражданства РФ в общем и упрощенном порядке. Рост сразу в два раза — с 65 до 130 долларов.

    В пояснении МИД уточняет, что тарифы действуют с 2010 года и с тех пор не индексировались.

    Процедуру отказа от гражданства России и личный опыт бывших россиян, которые через нее прошли, «Фонтанка» описывала в этом материале.

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