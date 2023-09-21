В ОСК ответили, планируют ли переезжать из Петербурга в Москву

Представитель Объединенной судостроительной корпорации в разговоре с «Фонтанкой» 21 сентября не подтвердил переезд Управляющей компании ОСК в «Москва-Сити». Однако отметил, что перенос подразделений ОСК в Москву и пересмотр численности штата действительно стоят на повестке дня.



«Переезд в «Москва-Сити» или какие-либо здания, принадлежащие ВТБ, в настоящий момент не рассматривается. Вопрос о том, какие подразделения будут находиться в Москве, а какие в Петербурге, находится в стадии проработки. Штатная численность будет определена после утверждения новой оргструктуры корпорации», — сообщил представитель ОСК.