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    В ОСК ответили, планируют ли переезжать из Петербурга в Москву

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    Представитель Объединенной судостроительной корпорации в разговоре с «Фонтанкой» 21 сентября не подтвердил переезд Управляющей компании ОСК в «Москва-Сити». Однако отметил, что перенос подразделений ОСК в Москву и пересмотр численности штата действительно стоят на повестке дня.

    «Переезд в «Москва-Сити» или какие-либо здания, принадлежащие ВТБ, в настоящий момент не рассматривается. Вопрос о том, какие подразделения будут находиться в Москве, а какие в Петербурге, находится в стадии проработки. Штатная численность будет определена после утверждения новой оргструктуры корпорации», — сообщил представитель ОСК.

    Ранее о возвращении ОСК в Москву, размещении в деловом центре «Москва-Сити» и оптимизации штата с 500 до 180 человек со ссылкой на собственные источники сообщили «Ведомости». Однако указали, что представитель ОСК не подтвердил ни переезд офиса в «Москва-Сити», ни оптимизацию персонала.

    Напомним, передачу государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации ВТБ президент России Владимир Путин поддержал в начале августа. На звонок «Фонтанки» в пресс-службе ВТБ не ответили, на момент публикации материала ответ на письменный запрос издания не поступил.

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