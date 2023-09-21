«Ведомости»: картофель в России упал в цене из-за хорошего урожая

Картофель нового урожая к концу августа подешевел на 27 %. Цена за килограмм составила 19 рублей. Такие данные приводят «Ведомости» 21 сентября со ссылкой на отчет Картофельного союза России. Для сравнения, год назад картофель продавали за 36 рублей за 1 кг.



Аналитики исследовали оптовую стоимость немытого корнеплода, который предлагают ретейлеры в сетках по 25 кг. Из-за снижения цен у оптовиков картошка дешевеет и в рознице, утверждают в Картофельном союзе.

Как поясняют аналитики, основная причина снижения цен — хороший урожай картофеля. Профицит корнеплода эксперты наблюдают почти во всех регионах, кроме Дальнего Востока. Картошки настолько много, что аграрии столкнулись с нехваткой овощехранилищ.