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    «Ведомости»: картофель в России упал в цене из-за хорошего урожая

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    Картофель нового урожая к концу августа подешевел на 27 %. Цена за килограмм составила 19 рублей. Такие данные приводят «Ведомости» 21 сентября со ссылкой на отчет Картофельного союза России. Для сравнения, год назад картофель продавали за 36 рублей за 1 кг.

    Аналитики исследовали оптовую стоимость немытого корнеплода, который предлагают ретейлеры в сетках по 25 кг. Из-за снижения цен у оптовиков картошка дешевеет и в рознице, утверждают в Картофельном союзе.

    Как поясняют аналитики, основная причина снижения цен — хороший урожай картофеля. Профицит корнеплода эксперты наблюдают почти во всех регионах, кроме Дальнего Востока. Картошки настолько много, что аграрии столкнулись с нехваткой овощехранилищ.

    По прогнозам исследователей рынка, цены стабилизируются в октябре, то есть к концу уборки урожая.

    При этом стоимость других овощей с грядок растет. Ранее «Фонтанка» писала https://www.fontanka.ru/2023/09/20/72728597/, что за неделю больше всего подорожали помидоры и огурцы.

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