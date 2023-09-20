Годовая инфляция в России в середине сентября составила 5,5%. Овощи и топливо продолжают дорожать

Инфляция в России за период с 12 по 18 сентября ускорилась до 5,45% против 5,33% неделей ранее. Это следует из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», опубликованного 20 сентября. Там же сообщается, что потребительские цены в стране вторую неделю подряд растут на 0,13%.



Продукты питания в целом за неделю подорожали на 0,25%. В частности, по данным Росстата, помидоры выросли в цене на 8,4%, бананы — на 5,2%, огурцы — на 3,7%, куриные яйца — на 1,7%, курица — на 1,3%. В то же время цены на капусту белокочанную снизились на 3,9%, морковь подешевела на 3,6%, картофель и яблоки — на 2,4%, лук репчатый — на 2,1%.