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    Годовая инфляция в России составила 5,3%. Растут цены на курицу, топливо и авиабилеты

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    Годовая инфляция в России за период с 5 по 11 сентября составила 5,33% после 5,19% неделей ранее. Это следует из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», опубликованного 13 сентября. В нем сообщается, что за неделю потребительские цены в стране выросли на 0,13%.

    Рост цен на продовольствие в целом немного замедлился — до 0,1% против 0,12% неделей ранее. По данным Росстата, капуста подешевела на 6,8%, морковь — на 4,9%, репчатый лук и картофель — на 3,5%, свекла — на 3,3%, яблоки — на 2,8%. В то же время огурцы подорожали на 4,2%, бананы — на 3,9%, помидоры — на 3%, куриные яйца — на 1,25%, куриное мясо — на 1,16%.

    Непродовольственные товары подорожали на 0,21%, что на 20 базисных пунктов ниже, чем было на прошлой неделе. Свой вклад внесло замедление роста цен на легковушки и снижение цен на электрические и бытовые приборы. При этом дизельное топливо подорожало на 1,73%, а бензин — на 0,7%.

    В секторе услуг, где последние недели наблюдалось снижение цен, тренд переменился. За неделю услуги в целом по стране подорожали на 0,13%. Произошло это за счет роста стоимости авиабилетов на внутренние рейсы. Она увеличилась на 2,5% после падения на 5% на прошлой неделе.

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    Гость13 Сен 2023 в 21:19
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