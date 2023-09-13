Годовая инфляция в России составила 5,3%. Растут цены на курицу, топливо и авиабилеты

Годовая инфляция в России за период с 5 по 11 сентября составила 5,33% после 5,19% неделей ранее. Это следует из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», опубликованного 13 сентября. В нем сообщается, что за неделю потребительские цены в стране выросли на 0,13%.



Рост цен на продовольствие в целом немного замедлился — до 0,1% против 0,12% неделей ранее. По данным Росстата, капуста подешевела на 6,8%, морковь — на 4,9%, репчатый лук и картофель — на 3,5%, свекла — на 3,3%, яблоки — на 2,8%. В то же время огурцы подорожали на 4,2%, бананы — на 3,9%, помидоры — на 3%, куриные яйца — на 1,25%, куриное мясо — на 1,16%.