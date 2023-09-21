Футболист проглотил пчелу во время тренировки и пропустит матч Лиги Европы

Полузащитник австрийского «Штурма» Хави Серрано пропустит матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА из-за пчелы. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает Kleine Zeitung.

Вчера вечером во время тренировки 20-летний футболист нечаянно проглотил залетевшую в рот пчелу. Серрано приложили к шее пакет со льдом, чтобы избавиться от отека. Спортсмена доставили в больницу, где медики выяснили, что у него нет аллергии на пчел. Однако соответствующую терапию ему провели.



Хави Серрано играет за «Штурм» на правах аренды, хотя он принадлежит испанскому «Атлетику».

