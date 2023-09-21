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    Футболист проглотил пчелу во время тренировки и пропустит матч Лиги Европы

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    Полузащитник австрийского «Штурма» Хави Серрано пропустит матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА из-за пчелы. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает Kleine Zeitung.

    Вчера вечером во время тренировки 20-летний футболист нечаянно проглотил залетевшую в рот пчелу. Серрано приложили к шее пакет со льдом, чтобы избавиться от отека. Спортсмена доставили в больницу, где медики выяснили, что у него нет аллергии на пчел. Однако соответствующую терапию ему провели.

    Хави Серрано играет за «Штурм» на правах аренды, хотя он принадлежит испанскому «Атлетику».

    В четверг, 21 сентября, «Штурм» сыграет в Лиге Европы УЕФА со «Спортингом» из Португалии.

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