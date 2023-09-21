Генсек ООН Гутерриш заявил о пути человечества в ад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике человечество из-за неспособности достичь прогресса в борьбе с изменением климата. Об этом в среду, 20 сентября, пишет ABC News.

«Внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата — и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада», — заявил он.



Также Гутерриш заметил, что люди все ближе к нестабильному и опасному миру из-за раскола между сверхдержавами.



«У нас существует такой уровень раскола между сверхдержавами, какого не было со времен Второй мировой войны. Даже во время холодной войны все было более предсказуемо», — заявил генсек ООН.

