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    Генсек ООН Гутерриш заявил о пути человечества в ад

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    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике человечество из-за неспособности достичь прогресса в борьбе с изменением климата. Об этом в среду, 20 сентября, пишет ABC News.

    «Внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата — и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада», — заявил он.

    Также Гутерриш заметил, что люди все ближе к нестабильному и опасному миру из-за раскола между сверхдержавами.

    «У нас существует такой уровень раскола между сверхдержавами, какого не было со времен Второй мировой войны. Даже во время холодной войны все было более предсказуемо», — заявил генсек ООН.

    Недавно Антониу Гутерриш рассказал, что не видит перспектив установления на Украине мира в ближайшее время.

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