Водитель врезался в два грузовика на трассе «Лена». Сам выжил, а шесть пассажиров умерли

Шесть человек погибли в результате ДТП вечером 20 сентября на 8-м километре автодороги «Лена» в Сковородинском муниципальном округе Амурской области.
Как сообщают областные прокуратура и полиция, по предварительной информации, 45-летний мужчина на «Тойоте Лит Айс Ноах» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в два грузовых автомобиля «Вольво» — самосвал и тягач (один ехал навстречу, второй поворачивал налево). Пять пассажиров «Тойоты» скончались на месте, шестой — в больнице. Водитель выжил, он находится в медучреждении.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).