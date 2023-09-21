Из-под завалов в Балашихе достали тела 5-летней девочки и ее матери

В подмосковной Балашихе из-под завалов обрушившейся девятиэтажки достали тела 32-летней женщины и ее пятилетней дочери, 20 сентября сообщило МЧС России в телеграмм-канале.



Именно их голоса слышали спасатели, которые пытались извлечь пострадавших из-под завалов и сами погибли после повторного обрушения конструкций, отметил глава ведомства Александр Куренков.

Напомним, утром 20 сентября в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа в доме на Октябрьской улице. Погибли трое жильцов, еще двое оказались под завалами.



Как рассказали знакомые семьи нашим коллегам из MSK1, мать должна была выйти утром на работу, но осталась дома, потому что ее пятилетняя дочка заболела. Опознавать погибших будет дядя девочки — ее отцу стало плохо.