У здания правительства Армении спецназовцу пробили голову

Как минимум один армянский полицейский пострадал на акции протеста в Ереване, 20 сентября передает РИА Новости в телеграм-канале. Его с замотанной бинтом головой из оцепления со щитами вывели коллеги.
Силовиков закидали камнями во время стычки с протестующими возле здания кабмина. Толпа швыряла в них камни и бутылки.
Манифестанты стали подтягиваться на площадь Республики к комплексу административных зданий после объявления о договоренностях о прекращении огня между Баку и Степанакертом. Днем протестующие перекрыли две ведущие к площади улицы.
Силовики со щитами и в шлемах дежурят у Дома правительства с утра. Как сообщает Sputnik Армения, полицейское оцепление выставлено на подъезде к району правительственных дач недалеко от центра Еревана. Там располагается и особняк Пашиняна.
Ранее сообщалось, что конфликт разгорелся на фоне объявления Минобороны Азербайджана о начале «антитеррористической операции» в Карабахе, где остаются российские миротворцы.
Под вечер вторника демонстранты заблокировали здание посольства РФ в Ереване. Внутри оказались заперты сотрудники дипломатической миссии России в Ереване. Сейчас возле здания дипмиссии относительно спокойно.