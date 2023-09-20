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    У здания правительства Армении спецназовцу пробили голову

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    Как минимум один армянский полицейский пострадал на акции протеста в Ереване, 20 сентября передает РИА Новости в телеграм-канале. Его с замотанной бинтом головой из оцепления со щитами вывели коллеги.

    Силовиков закидали камнями во время стычки с протестующими возле здания кабмина. Толпа швыряла в них камни и бутылки.

    Манифестанты стали подтягиваться на площадь Республики к комплексу административных зданий после объявления о договоренностях о прекращении огня между Баку и Степанакертом. Днем протестующие перекрыли две ведущие к площади улицы.

    Силовики со щитами и в шлемах дежурят у Дома правительства с утра. Как сообщает Sputnik Армения, полицейское оцепление выставлено на подъезде к району правительственных дач недалеко от центра Еревана. Там располагается и особняк Пашиняна.

    Ранее сообщалось, что конфликт разгорелся на фоне объявления Минобороны Азербайджана о начале «антитеррористической операции» в Карабахе, где остаются российские миротворцы.

    Под вечер вторника демонстранты заблокировали здание посольства РФ в Ереване. Внутри оказались заперты сотрудники дипломатической миссии России в Ереване. Сейчас возле здания дипмиссии относительно спокойно.

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