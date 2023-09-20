У здания правительства Армении спецназовцу пробили голову

Как минимум один армянский полицейский пострадал на акции протеста в Ереване, 20 сентября передает РИА Новости в телеграм-канале. Его с замотанной бинтом головой из оцепления со щитами вывели коллеги.



Силовиков закидали камнями во время стычки с протестующими возле здания кабмина. Толпа швыряла в них камни и бутылки.

Манифестанты стали подтягиваться на площадь Республики к комплексу административных зданий после объявления о договоренностях о прекращении огня между Баку и Степанакертом. Днем протестующие перекрыли две ведущие к площади улицы.