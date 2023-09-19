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    «Все стараются уехать из центра»: что происходит в Ереване после обострения в Нагорном Карабахе

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    Днем, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Карабахе, где остаются российские миротворцы. В Ереване находится немало россиян. «Фонтанка» поговорила с несколькими из них о том, какая обстановка в столице Армении сложилась в первый день эскалации конфликта. Ощущения оказались совершенно разными.

    Артем работает в сфере IT, недавно он переехал в Ереван и 19 сентября провел в офисе.

    «Вообще все спокойно, люди работают. Особого волнения нет, жалко людей [в Карабахе]», —
    рассказал «Фонтанке» Артем.

    Первая мысль, которая возникла у Артема, — идти снимать деньги и менять их на евро. По привычке. «Но коллеги сказали, что можно не волноваться. Они в Ереване больше года, и говорят, что такое уже было, когда началась блокада Арцаха (официальное название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Прим. ред.), и на их жизнь это не повлияло», — уточнил собеседник.

    Пока одни жители Армении оставались на рабочих местах, другие вышли с протестом к зданию правительства. На месте видна полиция.

    «Слышал несколько, как говорят в России, хлопков, по-видимому, шумовые гранаты», — рассказал Артем, который живет неподалеку от дома правительства и российского посольства.

    читательница «Фонтанки»

    Протесты в Ереване подстегнули жителей столицы уехать как можно дальше от центра, рассказала «Фонтанке» Ирина. По ее словам, пробки наблюдаются на выезде из города.

    «Все толпятся, едут, стараются перебраться подальше от центра», —
    сообщила Ирина.

    Девушка родилась в Самаре, но жила буквально на два города. Из-за проблем со здоровьем Ирина часто ездила в Петербург ради операций и консультаций специалистов. Сейчас она перебралась в Ереван, и, как призналась «Фонтанке», к счастью, не в центр.

    «Сегодня как раз выходной, когда я весь день дома. Единственное что, выбиралась в зоомагазин за кормом коту, о чём сразу же пожалела — по всему городу ужасные пробки, а ехать пришлось на другой конец Еревана, так как корм, которым питается кот, резко начал кончаться почти во всех магазинах. В этом тоже остались три пачки, говорят, что теперь с этими событиями его в продаже ближайшие месяца два точно не будет», — рассказала Ирина.

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    Пока одни пытаются выбраться подальше от центра, а другие вышли к зданию правительства, часть жителей Еревана собралась у здания посольства России. По сообщению РИА Новости, возле дипмиссии начались стычки с правоохранительными органами. В итоге часть протестующих у посольства РФ в Ереване двинулась в сторону дома правительства.

    Ирина, с которой «Фонтанка» остается на связи, сообщила о распространяемых в местных telegram-каналах призывах к радикальным протестам. «До этого момента мне не было страшно. Мои близкие с утра засели по домам. К счастью, никого в центре нет», — призналась девушка.

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    Ереван
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