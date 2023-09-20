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    Во Владивостоке старшеклассники задержали мужчину, который попытался задушить 9-летнюю девочку

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    12 комментариев

    Подростки во Владивостоке задержали мужчину, который напал на ребенка. Инцидент произошел возле школы на улице Пирогова. Возбуждено уголовное дело о похищении человека и покушении на убийство. Подробности 20 сентября сообщает Следственный комитет Приморского края.

    По предварительной информации, неизвестный схватил девочку, потащил в лес и начал душить. Злоумышленника спугнули очевидцы, он попытался сбежать. Мужчину поймали старшеклассники и держали до приезда правоохранителей.

    Сообщается, что подозреваемому 39 лет, он был ранее судим и находится под административным надзором. Решается вопрос об аресте.

    В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые осуществляли административный надзор за мужчиной.

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    Комментарии 12

    Гость20 Сен 2023 в 17:53
    школа в лесу! прикольна!
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