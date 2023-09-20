Во Владивостоке старшеклассники задержали мужчину, который попытался задушить 9-летнюю девочку

Подростки во Владивостоке задержали мужчину, который напал на ребенка. Инцидент произошел возле школы на улице Пирогова. Возбуждено уголовное дело о похищении человека и покушении на убийство. Подробности 20 сентября сообщает Следственный комитет Приморского края.



По предварительной информации, неизвестный схватил девочку, потащил в лес и начал душить. Злоумышленника спугнули очевидцы, он попытался сбежать. Мужчину поймали старшеклассники и держали до приезда правоохранителей.



Сообщается, что подозреваемому 39 лет, он был ранее судим и находится под административным надзором. Решается вопрос об аресте.

