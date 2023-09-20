«Это такой greenmail». Структура «Газпрома» потребовала от владельца БЦ Fort Tower 3,4 млрд рублей

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Компания «Газпром комплектация» (ГПК) подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск на 3,387 млрд рублей против компании «Нартекс», у которой арендует помещения в бизнес-центре Fort Tower на Московском проспекте, 139 . Фирма входит в Fort Group, где 20 сентября «Фонтанке» прояснили свою позицию относительного этого спора.



Как заметили накануне СМИ, в электронной картотеке арбитражных дел иск появился 13 сентября. При этом были зарегистрированы еще два иска «Газпром комплектации» на ту же сумму и к тому же ответчику, вероятно, вследствие технического сбоя. Они были возвращены судом по просьбе истца.



Оставшееся заявление касается исполнения обязательств по договорам аренды зданий и сооружений. К производству оно еще не принято, заседание по нему не назначено.

Комментируя ситуацию «Фонтанке», управляющий партнер Fort Group Максим Левченко использовал понятие greenmail. Так в международной практике называют корпоративный шантаж. Если смотреть шире — когда одна сторона хочет добиться от другой определенных нужных ей действий.



«Это такой greenmail со стороны ГПК. У них заканчивается договор аренды. Они хотят продлить со скидкой. Просят ее в такой манере. Эта сделка была согласована с ПАО ("Газпром". — Прим. ред.). Затраты на подготовку также приняты и согласованы с ПАО "Газпром"», — пояснил Левченко.

Он отметил, что «Газпром комплектация» переехала из Москвы в петербургский Fort Tower в 2019 году и до сих пор там. «Видимо, хотят продлить удовольствие», — добавил бизнесмен. Чем объясняется столь крупная сумма требований, он пояснить не смог.



«Фонтанка» направила запрос и в пресс-службу «Газпром комплектации», но ответа пока не получила.

Это не первый судебный спор между арендатором и арендодателем, но впервые сумма исковых требований переходит из разряда миллионов в миллиарды. В июне 2022 года иск против «Нартекс» подало ООО «Газпром инвестгазификация». Эта компания является единым техзаказчиком работ по перемещению структур «Газпрома» «Газпром ПХГ», «Газпром комплектация» и «Газпром флот» в Петербурге. Она в том числе занимается технадзором, контролирует расходы при обустройстве и определяет предельную стоимость закупок товаров, работ, услуг подрядчиков.



Организация требовала от владельца Fort Tower 42,1 млн рублей. В феврале 2023 года стороны заключили мировое соглашение, по которому «Нартекс» обязалась выплатить 39,1 млн рублей задолженности по договорам от 2018 года.

В ноябре 2022 года уже сама «Нартекс» требовала от ГПК 16,9 млн рублей штрафа за троекратное нарушение условий договора от 2017 года. Суд вскоре вернул иск по просьбе истца.



Миллиардная сумма ранее фигурировала только в одном деле. В январе 2023 года «Нартекс» снова подала иск к «Газпром комплектации». Управляющей компании удалось взыскать с арендатора 3 млн рублей штрафа за передачу без ее согласия помещений в субаренду « ГСП-Комплектации », «Газстройпрому» и «Газпром диагностике».



Как следует из решения суда, в 2018 году вместо «Газпрома» помещения в бизнес-центре на Московском стала напрямую снимать «Газпром комплектация». Речь шла о 13,8 тыс. кв. м и террасах общей площадью 535,3 «квадрата». При этом арендодатель должен был подготовить офисы к «разрешенному использованию» и провести определенные работы, стоимость которых была согласована «Газпром инвестгазификацией» на уровне 2,3 млрд рублей. Это сформировало увеличенную часть арендной платы на общую сумму примерно в 2,8 млрд рублей. Она стала дополнительно начисляться с марта 2021 года. Тогда работы были завершены, а акты считаются подписанными.



По мнению ГПК, эта миллиардная сумма не должна была учитываться при расчете штрафа за самовольную субаренду. Суд решил иначе, поскольку работы заказчиком в итоге были приняты, к тому же помещения были заселены и использовались. Таким образом, суд подтвердил правильность расчетов «Нартекс», который требовал выплатить штраф в 5,6 млн рублей. Однако в итоге сумма взыскания была признана несоразмерной последствиям нарушения и снижена до 3 миллионов. «Газпром комплектация» подала апелляцию, но проиграла ее 8 сентября 2023 года.



Договор аренды помещений между компаниями действует до конца февраля 2024 года. Как следует из материалов суда, с учетом улучшений ежемесячная арендная плата составляет около 112 млн рублей.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

