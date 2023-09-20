«Это такой greenmail». Структура «Газпрома» потребовала от владельца БЦ Fort Tower 3,4 млрд рублей

Компания «Газпром комплектация» (ГПК) подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск на
Как заметили накануне СМИ, в электронной картотеке арбитражных дел иск появился 13 сентября. При этом были зарегистрированы еще два иска «Газпром комплектации» на ту же сумму и к тому же ответчику, вероятно, вследствие технического сбоя. Они были возвращены судом по просьбе истца.
Оставшееся заявление касается исполнения обязательств по договорам аренды зданий и сооружений. К производству оно еще не принято, заседание по нему не назначено.
Комментируя ситуацию «Фонтанке», управляющий партнер Fort Group Максим Левченко использовал понятие greenmail. Так в международной практике называют корпоративный шантаж. Если смотреть шире — когда одна сторона хочет добиться от другой определенных нужных ей действий.
«Это такой greenmail со стороны ГПК. У них заканчивается договор аренды. Они хотят продлить со скидкой. Просят ее в такой манере. Эта сделка была согласована с ПАО ("Газпром". — Прим. ред.). Затраты на подготовку также приняты и согласованы с ПАО "Газпром"», — пояснил Левченко.
Он отметил, что «Газпром комплектация» переехала из Москвы в петербургский Fort Tower в 2019 году и до сих пор там. «Видимо, хотят продлить удовольствие», — добавил бизнесмен. Чем объясняется столь крупная сумма требований, он пояснить не смог.
«Фонтанка» направила запрос и в пресс-службу «Газпром комплектации», но ответа пока не получила.
Это не первый судебный спор между арендатором и арендодателем, но впервые сумма исковых требований переходит из разряда миллионов в миллиарды. В июне 2022 года иск против «Нартекс» подало ООО «Газпром инвестгазификация». Эта компания является единым техзаказчиком работ по перемещению структур «Газпрома» «Газпром ПХГ», «Газпром комплектация» и «Газпром флот» в Петербурге. Она в том числе занимается технадзором, контролирует расходы при обустройстве и определяет предельную стоимость закупок товаров, работ, услуг подрядчиков.
Организация требовала от владельца Fort Tower
В ноябре 2022 года уже сама «Нартекс» требовала от ГПК
Миллиардная сумма ранее фигурировала только в одном деле. В январе 2023 года «Нартекс» снова подала иск к «Газпром комплектации». Управляющей компании удалось взыскать с арендатора
Как следует из решения суда, в 2018 году вместо «Газпрома» помещения в бизнес-центре на Московском стала напрямую снимать «Газпром комплектация». Речь шла о
По мнению ГПК, эта миллиардная сумма не должна была учитываться при расчете штрафа за самовольную субаренду. Суд решил иначе, поскольку работы заказчиком в итоге были приняты, к тому же помещения были заселены и использовались. Таким образом, суд подтвердил правильность расчетов «Нартекс», который требовал выплатить штраф в
Договор аренды помещений между компаниями действует до конца февраля 2024 года. Как следует из материалов суда, с учетом улучшений ежемесячная арендная плата составляет около
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»