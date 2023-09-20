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    Суд арестовал мужчину, который избил и задушил женщину в московском сквере

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    Замоскворецкий районный суд столицы отправил под стражу 37-летнего уроженца Дагестана, которого обвиняют в убийстве женщины в сквере на Молдавской улице. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

    Следствие полагает, что Рустам Батырбеков напал на ранее незнакомую ему женщину, нанеся несколько ударов в область лица, а затем задушил её. По данным РИА Новости, убитой оказалась чиновница Роспотребнадзора.

    Тело женщины 1972 года рождения обнаружили 18 сентября. Подозреваемого поймали менее чем за сутки. Он признался в содеянном и рассказал подробности. Мотивом преступления стала «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине», сообщал столичный СК.

    Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

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