Суд арестовал мужчину, который избил и задушил женщину в московском сквере

Замоскворецкий районный суд столицы отправил под стражу 37-летнего уроженца Дагестана, которого обвиняют в убийстве женщины в сквере на Молдавской улице. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.



Следствие полагает, что Рустам Батырбеков напал на ранее незнакомую ему женщину, нанеся несколько ударов в область лица, а затем задушил её. По данным РИА Новости, убитой оказалась чиновница Роспотребнадзора.



Тело женщины 1972 года рождения обнаружили 18 сентября. Подозреваемого поймали менее чем за сутки. Он признался в содеянном и рассказал подробности. Мотивом преступления стала «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине», сообщал столичный СК.

