ГАТИ: Ремонт дороги на проспекте Ветеранов начали без разрешения

Ремонтные работы на проспекте Ветеранов, спровоцировавшие транспортный коллапс на юго-западе Петербурга утром 20 сентября, подрядчик начал без разрешения, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Государственной административной инспекции. А не разрешали их как раз, чтобы не плодить пробки.



Как рассказали в ГАТИ, ранее инспекция получила две заявки от ООО СК «Орион плюс» на выдачу разрешения для проведения ремонта дорожного покрытия на участке проспекта Ветеранов от проспекта Маршала Жукова до Дачного проспекта. Обе они на этапе межведомственного согласования получили отказ почти от всех согласующих организаций, поскольку вместе с другими уже согласованными работами могли вызвать транспортный коллапс в районе. Но, несмотря на это, 20 сентября, одновременно с началом нового этапа работ по действующему разрешению, дорожники тоже вышли на указанный участок.