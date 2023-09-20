ГАТИ: Ремонт дороги на проспекте Ветеранов начали без разрешения

Ремонтные работы на проспекте Ветеранов, спровоцировавшие транспортный коллапс на юго-западе Петербурга утром 20 сентября, подрядчик начал без разрешения, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Государственной административной инспекции. А не разрешали их как раз, чтобы не плодить пробки.
Как рассказали в ГАТИ, ранее инспекция получила две заявки от ООО СК «Орион плюс» на выдачу разрешения для проведения ремонта дорожного покрытия на участке проспекта Ветеранов от проспекта Маршала Жукова до Дачного проспекта. Обе они на этапе межведомственного согласования получили отказ почти от всех согласующих организаций, поскольку вместе с другими уже согласованными работами могли вызвать транспортный коллапс в районе. Но, несмотря на это, 20 сентября, одновременно с началом нового этапа работ по действующему разрешению, дорожники тоже вышли на указанный участок.
ГАТИ вместе с ОГИБДД Красносельского района провели выездное обследование. Инспекторы выявили нарушения в размещении знаков, предусмотренных проектом организации дорожного движения, и признаки нарушений по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при работах). По ней исполнителю работ может грозить штраф до 300 тысяч рублей. До конца дня ГИБДД подготовит комплект документов для объявления подрядчику предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения.
В ООО СК «Орион плюс» комментировать ситуацию не стали.
Напомним, что утром на подъезде к станции метро «Проспект Ветеранов» скопилась большая пробка из автобусов и троллейбусов. Пассажиры высаживались из общественного транспорта и шли пешком. В КРТИ ранее пообещали, что ремонт на участке закончат до понедельника, а асфальтировать будут ночью, без дневных ограничений.