Ремонт на подъезде к метро «Проспект Ветеранов» обещают закончить на неделе. По утрам там глухие пробки

Петербуржцы жалуются на глухие пробки на юго-западе города. Общественный транспорт стоит, пассажиры идут пешком. В КРТИ пояснили, сколько это продлится.
Читатели «Фонтанки» утром 20 сентября поделились видео транспортной ситуации в районе станции метро «Проспект Ветеранов». На них видно очередь из автобусов и толпы людей, что идут пешком. С восьми и почти до десяти часов утра из-за пробки на проспекте Ветеранов от улицы Солдата Корзуна до Дачного проспекта 40-минутные задержки были на 20 автобусных и четырех троллейбусных маршрутах, сообщал «Организатор перевозок».
читатель «Фонтанки»
Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, участок от Дачного проспекта до улицы Лени Голикова отремонтируют до понедельника. Со среды на четверг и с четверга на пятницу дорожники будут укладывать там асфальт в крайних правых полосах, а с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье — верхний слой покрытия на всем участке. Работы будут вестись ночью, днем же ограничения снимут.
Работы ведутся на основании разрешительной документации и графика производства работ, который выдала Государственная административно-техническая инспекция, добавили в комитете. Согласно ордеру ГАТИ, работы затрагивают не только этот участок проспекта Ветеранов, но и отрезок от проспекта Маршала Жукова до парка Александрино, а также участок Дачного проспекта. Строительно-монтажные работы должны закончить до 30 ноября, а полностью восстановить благоустройство — весной 2024 года.