Транспорт, образование, здравоохранение. В Смольном рассказали о бюджете на следующие три года

Самыми крупными статьями расходов петербургского бюджета в 2024 году станут транспорт, образование и социальная политика. Об этом журналистам 20 сентября рассказал «финансовый» вице-губернатор Алексей Корабельников.
В 2024 году доходы городской казны, согласно проекту закона, составят 1,168 трлн рублей, расходы — 1,298 трлн рублей. В 2024 году эти цифры намечены на 1,259 и 1,315 трлн, в 2025 году — 1,356 и 1,378 трлн соответственно.
В 2024 году в структуре расходов наиболее крупные статьи — это образование (23,3%), социальная политика (15,1%), транспорт (14,3%) и здравоохранение (11%).
Расходы на реализацию городской адресной инвестпрограммы, по которой год строит школы, детсады, поликлиники, дороги, жилье и другую социальную инфраструктуру, составят 208,6 млрд рублей (16%). Из этих денег почти четверть, 23,2%, пойдут на объекты в области образования, примерно столько же — 23,1% — на дорожное хозяйство, еще 21,3% — на транспорт.
В течение трех лет, согласно данным пресс-службы Смольного, планируется потратить на развитие транспортной системы 284 млрд рублей (22% расходов), на образование — 280 млрд рублей (22%), на здравоохранение — 191 млрд рублей (15%), на соцподдержку населения — 132 млрд рублей (10%).
Напомним, в 2023 году бюджет после корректировки будет предусматривать доходы в 1,093 трлн рублей и расходы в 1,202 трлн рублей. Дефицит составит 109 млрд. Подробнее о том, что в бюджет добавили и что из него убрали, читайте на «Фонтанке».