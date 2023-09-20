Транспорт, образование, здравоохранение. В Смольном рассказали о бюджете на следующие три года

Самыми крупными статьями расходов петербургского бюджета в 2024 году станут транспорт, образование и социальная политика. Об этом журналистам 20 сентября рассказал «финансовый» вице-губернатор Алексей Корабельников.



В 2024 году доходы городской казны, согласно проекту закона, составят 1,168 трлн рублей, расходы — 1,298 трлн рублей. В 2024 году эти цифры намечены на 1,259 и 1,315 трлн, в 2025 году — 1,356 и 1,378 трлн соответственно.

В 2024 году в структуре расходов наиболее крупные статьи — это образование (23,3%), социальная политика (15,1%), транспорт (14,3%) и здравоохранение (11%).