Новые регионы России включат в Южный военный округ

С 1 марта 2024 года новые регионы России будут включены в границы Южного военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа «О военно-административном делении Российской Федерации».



По данным издания, в состав Южного военного округа войдут территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонская и Запорожская области. Кроме того, проектом указа предусмотрено формирование Ленинградского и Московского военных округов в границах субъектов (сейчас они включены в границы Западного военного округа и Северного флота).

Ранее в феврале РБК сообщал о том, что Минобороны расширило зону ответственности Южного военного округа на новые регионы. Они указаны в составе округа на карте на сайте министерства.