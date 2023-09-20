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    Новые регионы России включат в Южный военный округ

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    С 1 марта 2024 года новые регионы России будут включены в границы Южного военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа «О военно-административном делении Российской Федерации».

    По данным издания, в состав Южного военного округа войдут территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонская и Запорожская области. Кроме того, проектом указа предусмотрено формирование Ленинградского и Московского военных округов в границах субъектов (сейчас они включены в границы Западного военного округа и Северного флота).

    Ранее в феврале РБК сообщал о том, что Минобороны расширило зону ответственности Южного военного округа на новые регионы. Они указаны в составе округа на карте на сайте министерства.

    Договоры о присоединении к России четырех регионов подписал Владимир Путин 30 сентября 2022 года.

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