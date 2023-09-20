ЗакС одобрил выплату блокадникам к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда

Заксобрание Петербурга на заседании 20 сентября в первом чтении одобрило единовременную денежную выплату ветеранам и блокадникам к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как пояснил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, главная новелла законопроекта — это включение в перечень на выплаты тех, кто проживал или родился в Ленинграде в период блокады, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, но не имеет статуса блокадника.

Сухенко добавил, что в этой категории 1858 человек. В отношении них действующим законодательством не предусмотрена выплата по военно-историческим датам.