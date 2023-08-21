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    В Петербурге ветераны получат выплату ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

    1996
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    К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны Великой Отечественной войны в Петербурге получат выплату по 10 тысяч рублей. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Смольного.

    Выплаты будут перечислены до 27 января 2024 года. Всего в городе 240 тысяч получателей.

    По 10 тысяч рублей единовременно выплатят:

    • инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны;
    • бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто;
    • лицам, которые проживали или родились в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года;
    • гражданам РФ, проживающим в других регионах, кроме Петербурга, которые имеют награды «Жителю блокадного Ленинграда» или медаль «За оборону Ленинграда».

    По 5 тысяч рублей единовременно выплатят:

    • вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
    • вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
    • лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года.

    Всего на единовременные выплаты к юбилею полного освобождения Ленинграда от блокады планируется потратить из городской казны более 1,5 миллиарда рублей.

    На совещании с правительством губернатор одобрил законопроект «О единовременной денежной выплате к юбилейной дате празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Теперь проект должен поступить на рассмотрение в Заксобрание.

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