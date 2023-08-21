В Петербурге ветераны получат выплату ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны Великой Отечественной войны в Петербурге получат выплату по 10 тысяч рублей. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Смольного.



Выплаты будут перечислены до 27 января 2024 года. Всего в городе 240 тысяч получателей.



По 10 тысяч рублей единовременно выплатят:



инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны;



бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто;



лицам, которые проживали или родились в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года;

