В Петербурге ветераны получат выплату ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

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Выплаты будут перечислены до 27 января 2024 года. Всего в городе 240 тысяч получателей.
По 10 тысяч рублей единовременно выплатят:
- инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто;
- лицам, которые проживали или родились в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года;
- гражданам РФ, проживающим в других регионах, кроме Петербурга, которые имеют награды «Жителю блокадного Ленинграда» или медаль «За оборону Ленинграда».
По 5 тысяч рублей единовременно выплатят:
- вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
- вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
- лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года.
Всего на единовременные выплаты к юбилею полного освобождения Ленинграда от блокады планируется потратить из городской казны более 1,5 миллиарда рублей.
На совещании с правительством губернатор одобрил законопроект «О единовременной денежной выплате к юбилейной дате празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Теперь проект должен поступить на рассмотрение в Заксобрание.