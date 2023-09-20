Минобороны РФ: российские миротворцы эвакуировали более 2 тысяч человек из Карабаха

Из Нагорного Карабаха эвакуированы более 2 тысяч мирных жителей. Из них 1049 человек — дети. Об этом заявили в Минобороны России 20 сентября.
Минобороны России
В ведомстве отметили, что все эвакуированные определены в места временного проживания, врачи оказывают помощь раненым. Миротворцы продолжают выполнять свои задачи на территории Нагорного Карабаха, добавили в Минобороны.
Российские миротворцы находятся в Карабахе по соглашению, которое в 2020 году было подписано тремя сторонами: Арменией, Азербайджаном и Россией.
Азербайджан объявил о начале локальной «антитеррористической операции» в Карабахе днем 19 сентября. По последним данным омбудсмена Армении, в результате боевых действий погибли 32 человека, более 200 ранены.
О том, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном, читайте в материале «Фонтанки».