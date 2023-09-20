    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 13

    4 м/с, ю-з

    751мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.22eur102.92

    Минобороны РФ: российские миротворцы эвакуировали более 2 тысяч человек из Карабаха

    67
    8 комментариев

    Из Нагорного Карабаха эвакуированы более 2 тысяч мирных жителей. Из них 1049 человек — дети. Об этом заявили в Минобороны России 20 сентября.

    Минобороны России

    В ведомстве отметили, что все эвакуированные определены в места временного проживания, врачи оказывают помощь раненым. Миротворцы продолжают выполнять свои задачи на территории Нагорного Карабаха, добавили в Минобороны.

    Российские миротворцы находятся в Карабахе по соглашению, которое в 2020 году было подписано тремя сторонами: Арменией, Азербайджаном и Россией.

    Азербайджан объявил о начале локальной «антитеррористической операции» в Карабахе днем 19 сентября. По последним данным омбудсмена Армении, в результате боевых действий погибли 32 человека, более 200 ранены.

    О том, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close