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    Полиция задержала жителя Шушар, который стрелял из-за продавщицы пива в Парголово

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    Полиция нашла молодого человека, который применил оружие в ходе конфликта у пивной точки на Тихоокеанской улице в Парголово. Об этом 20 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Напомним, инцидент произошел тремя днями ранее. В полицию обратился 31-летний житель Парголово, который рассказал, что у дома 18к2 ранили мужчину. Выехавшие на место сотрудники установили, что в ходе конфликта из-за продавщицы магазина «Главпиво» неизвестный выстрелил в 23-летнего потерпевшего из травматического пистолета и скрылся на каршеринге. Машину остановили в 22:15 на 1-й линии В.О., 30, но подозреваемого в ней не было. Раненого госпитализировали, а полиция начала поиски скрывшегося стрелка.

    Накануне вечером на улице Ломоносова опергруппа задержала подозреваемого, им оказался 28-летний неработающий житель Шушар. У молодого человека изъяли пистолет Grand Power, сам же он помещен в камеру.

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