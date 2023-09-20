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    На юге Петербурга женщина попала в больницу после картошки с грибами

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    6 комментариев

    Жительница Кировского района Петербурга попала в больницу после ужина.

    51-летнюю пациентку привезли в НИИ Скорой помощи из квартиры на проспекте Маршала Жукова накануне около одиннадцати вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 сентября.

    Её поместили на отделение токсикологии, а состояние оценили как средней тяжести.

    Пострадавшая, по предварительной информации, сообщила, что на ужин ела картошку с грибами. А после этого ей стало плохо.

    Врачи предположили, что среди грибов затесались мухоморы, которые и привели к отравлению.

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    ГрибыМухоморОтравление
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    Комментарии 6

    Гость20 Сен 2023 в 11:40
    Не знаешь гриб, не бери.
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