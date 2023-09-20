На юге Петербурга женщина попала в больницу после картошки с грибами

Жительница Кировского района Петербурга попала в больницу после ужина.



51-летнюю пациентку привезли в НИИ Скорой помощи из квартиры на проспекте Маршала Жукова накануне около одиннадцати вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 сентября.



Её поместили на отделение токсикологии, а состояние оценили как средней тяжести.



Пострадавшая, по предварительной информации, сообщила, что на ужин ела картошку с грибами. А после этого ей стало плохо.



Врачи предположили, что среди грибов затесались мухоморы, которые и привели к отравлению.

