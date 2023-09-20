Эксперты выяснили, что за боеприпас рванул под Петербургом. Он оказался иностранного производства

Специалисты-взрывотехники выяснили, что за снаряд взорвался в костре у деревни Елизаветинка. И удивились.
Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 20 сентября, из-за огня детонировал артиллерийский снаряд финского производства образца 1918 года.
На месте взрывотехники нашли и изъяли универсальный взрыватель мгновенного действия для данного боеприпаса.
«Фонтанка» писала, что инцидент в палаточном лагере в лесу Всеволожского района области произошел накануне около девяти утра. Группа друзей 17 сентября поставила лагерь и разожгла там костер. 19-го один из участников похода снова разжег огонь, и произошел взрыв. Мужчина получил осколочные ранения.