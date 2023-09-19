Мужчина под Петербургом подорвался, когда разжигал костер для товарищей по походу

Жертв взрыва снаряда времен ВОВ во Всеволожском районе могло быть больше.



Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, он произошел в палаточном лагере, который группа друзей разбила в лесу у деревни Елизаветинка вечером 17 сентября. Они увидели полянку со скамейками, там поставили палатки и разожгли костер.



Около 9 утра 19 сентября 36-летний участник похода, житель поселка Ильичево, решил снова на том же месте разжечь костер, и в этот момент произошел взрыв. Предположительно, снаряд времен ВОВ был в земле под костром.

