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    Мужчина под Петербургом подорвался, когда разжигал костер для товарищей по походу

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    Жертв взрыва снаряда времен ВОВ во Всеволожском районе могло быть больше.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, он произошел в палаточном лагере, который группа друзей разбила в лесу у деревни Елизаветинка вечером 17 сентября. Они увидели полянку со скамейками, там поставили палатки и разожгли костер.

    Около 9 утра 19 сентября 36-летний участник похода, житель поселка Ильичево, решил снова на том же месте разжечь костер, и в этот момент произошел взрыв. Предположительно, снаряд времен ВОВ был в земле под костром.

    У пострадавшего, как писала «Фонтанка», осколочные ранения — повреждена нога в коленном суставе и скула. Его увезли в больницу.

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    ВзрывЛесКостер
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