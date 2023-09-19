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    Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве соседа ножницами

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    По решению Невского районного суда Петербурга под стражу взят обвиняемый в убийстве Роман Желябовский. Он не возражал.

    Об аресте 19 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города. По версии следствия, обвиняемый поругался с жертвой в квартире на улице Евдокима Огнева. На теле жертвы криминалисты зафиксировали множество ран, бил нападавший преимущественно в шею и голову.

    Желябовский, как и его адвокат, не возражали против ареста.

    Как ранее писала «Фонтанка», тело жертвы в коридоре своей квартиры нашла бывшая возлюбленная убитого. За несколько часов до трагедии он пришел к ней домой со знакомым. По данным «Фонтанки», в качестве оружия были использованы ножницы.

    Желябовского оперативники нашли быстро в соседнем доме. Ранее он сидел за кражи, последний срок в 10 лет получил за убийство.

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