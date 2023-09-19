Суд приговорил главного технолога Ленинградского зоопарка к семи годам условно за взятку в полмиллиона и фотоаппарат

Петроградский районный суд Петербурга приговорил главного технолога Ленинградского зоопарка Александра Князева к 7 годам условно и штрафу в 4 млн рублей по статье о взятке в особо крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ). В последний момент он признал вину.

Александра Князева задержали в августе 2021 года во время получения возле зоопарка взятки в 500 тысяч от предпринимателя. За благодарность он должен был помочь ему получить контракт от зоопарка. До этого также бизнесмен подарил Князеву фотоаппарат.

Суд шёл около года. Несколько раз заседания переносили по причине болезни Князева. В одном из последних заседаний прокурор сообщил, что Князева во время больничного видели разъезжающим по городу в автомобиле. На последнем заседании Князев признал вину. «За эти два года я понял, что думал, что это подарок, а это — взятка. Я решил честно во всём признаться. Мне стыдно. Я раскаиваюсь. Это плохой поступок, который испортил мне жизнь, здоровье и всё на свете», — сказал Князев.

Прокурор, тем не менее, попросила отправить Князева на 10 лет в колонию строгого режима. Суд не согласился и приговорил его к условному сроку.

Ранее «Фонтанка» писала, что бывший директор Ирина Скиба устроила Князева дополнительно на три должности, а также заключила договор с его сыновьями. Это выяснила при проверке Контрольно-счетная палата. Кроме того, с некими родственниками Князева были заключены договоры на изготовление 367 светильников, однако по итогам проверки КСП их не нашли.