Новые рингтоны и контактный AirDrop. Пользователям iPhone стала доступна iOS 17

Вечером 18 сентября российским пользователям «яблочных» смартфонов стала доступна новая прошивка операционной системы. Что нового владельцам iPhone подарит вышедшая iOS 17 ?



Во-первых, это новые рингтоны. Во-вторых, возможность сделать иконки приложений максимально гигантскими. Эта фишка будет очень кстати, если вы решите подарить свой старый смартфон маме или бабушке.

Одним из самых интересных обновлений можно считать усовершенствованный AirDrop. Теперь, чтобы передать файлы с одного iPhone на другой, не нужно рыться в смартфоне и нажимать какие-то кнопки. Просто поднесите устройства друг к другу максимально близко, и обмен произойдет. Подобным образом можно обмениваться контактами друг друга — как визитками. Кстати, о контактах. Теперь вы можете настроить свою карточку и именно так она будет отображаться у тех, кто хранит ваш номер.