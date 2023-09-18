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    Новые рингтоны и контактный AirDrop. Пользователям iPhone стала доступна iOS 17

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    5 комментариев

    Вечером 18 сентября российским пользователям «яблочных» смартфонов стала доступна новая прошивка операционной системы. Что нового владельцам iPhone подарит вышедшая iOS 17?

    Во-первых, это новые рингтоны. Во-вторых, возможность сделать иконки приложений максимально гигантскими. Эта фишка будет очень кстати, если вы решите подарить свой старый смартфон маме или бабушке.

    Одним из самых интересных обновлений можно считать усовершенствованный AirDrop. Теперь, чтобы передать файлы с одного iPhone на другой, не нужно рыться в смартфоне и нажимать какие-то кнопки. Просто поднесите устройства друг к другу максимально близко, и обмен произойдет. Подобным образом можно обмениваться контактами друг друга — как визитками. Кстати, о контактах. Теперь вы можете настроить свою карточку и именно так она будет отображаться у тех, кто хранит ваш номер.

    В новой iOS 17 наконец-то появилась функция внесения правок в PDF-файлы. Так, при помощи смартфона вы сможете заполнить заявление на отпуск, например. Не устанавливая дополнительные приложения.

    Следующая функция понравится тем, кто любит фотографировать, но всё время заваливает горизонт. Теперь в камере iPhone есть уровень.

    Новая версия ОС содержит также анимированные стикеры, интерактивные виджеты, уведомления об опасности для зрения и так далее. Установить iOS 17 могут все владельцы «яблочных» смартфонов, начиная от iPhone XS.

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    IPhoneIOS17
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    Комментарии 5

    Гость18 Сен 2023 в 22:24
    И что тут полезного?
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