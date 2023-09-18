Суд отказался признать незаконным заключение госэкспертизы по намыву Васильевского острова

Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать незаконным заключение государственной экологической экспертизы документации по северному намыву Васильевского острова. Об этом 18 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Истцами по делу выступали петербуржцы Илья Кулешов, Дмитрий Анисимов, Екатерина Миркина, а также Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей, ответчиком — Росприроднадзор. Истцы просили признать незаконным заключение госэкоэкспертизы по документации «Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап». В комментарии редакции представитель истцов, Игорь Пирогов, сообщил, что заявители будут обжаловать это решение.
«Суд принял законное и обоснованное решение, к которому компания относится с максимальным уважением», — прокомментировали «Фонтанке» решение в пресс-службе «Группы ЛСР».
Ранее Следственный комитет неоднократно возбуждал уголовные дела по намыву, производство по ним прекратила прокуратура. В июле СК отчитался о возбуждении нового дела и объявил о проведении судебной экспертизы.