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    Суд отказался признать незаконным заключение госэкспертизы по намыву Васильевского острова

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    8 комментариев

    Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать незаконным заключение государственной экологической экспертизы документации по северному намыву Васильевского острова. Об этом 18 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Истцами по делу выступали петербуржцы Илья Кулешов, Дмитрий Анисимов, Екатерина Миркина, а также Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей, ответчиком — Росприроднадзор. Истцы просили признать незаконным заключение госэкоэкспертизы по документации «Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап». В комментарии редакции представитель истцов, Игорь Пирогов, сообщил, что заявители будут обжаловать это решение.

    «Суд принял законное и обоснованное решение, к которому компания относится с максимальным уважением», — прокомментировали «Фонтанке» решение в пресс-службе «Группы ЛСР».

    Ранее Следственный комитет неоднократно возбуждал уголовные дела по намыву, производство по ним прекратила прокуратура. В июле СК отчитался о возбуждении нового дела и объявил о проведении судебной экспертизы.

    Общая площадь территории северного намыва Васильевского острова составит 162,8 га. Планируется, что на нем поселится порядка 29 тысяч человек. Общая площадь квартир составит около 875 тысяч кв. метров. Работы ведет «Группа ЛСР».
    В октябре 2021 года застройщик получил положительное заключение государственной экоэкспертизы (ГЭЭ) на проект намыва. В ноябре после неудачных попыток получить документацию для проведения общественной экологической экспертиз Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей подало иск в арбитраж. Авторы экспертизы считают, что в результате реализации намыва будет «оказано существенное негативное воздействие на окружающую среду при сбросе сточных вод».

    Параллельно в Куйбышевском суде рассматривалось дело об отмене заключения госэкспертизы и приказа Росприроднадзора об утверждении положительного заключения по проектной документации.

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    Комментарии 8

    Гость18 Сен 2023 в 21:41
    Баблище рулит .
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