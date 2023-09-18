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    Теплый прием сменился безумием: толпа фанатов ворвалась в отель в Тегеране в поисках Роналду

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    В понедельник, 18 сентября, нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе с остальными футболистами прибыл в Тегеран. Тысячи иранцев приветствовали проезжающие мимо автобусы, еще несколько десятков болельщиков собрались у отеля, которые в итоге прорвались в холл гостиницы в надежде увидеть легенду футбола, пишет tarafdari.

    Автор: видео / SaudiNewsTV / YouTube

    Вечером 19 сентября состоится матч Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола. Криштиану Роналду в составе «Аль-Насра» сыграет против иранского клуба «Персеполис».

    По данным AFP, игроки саудовского футбольного клуба находятся в Тегеране под охраной элитного подразделения, которое обычно обеспечивает безопасность первых лиц государства. Ведомству поставлена задача предотвратить контакты болельщиков с игроками «Аль-Насра».

    Для иранцев это единственная возможность увидеть игроков вживую. Они не смогут посмотреть матч на крупнейшем в стране стадионе «Азади» из-за санкций Азиатской конфедерации футбола после спорных сообщений в соцсетях «Персеполиса» в 2021 году.

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    Криштиану РоналдуСаудовская АравияИранФутболБолельщики
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