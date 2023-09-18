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    Российский МиГ-31 развернул патрульный самолет США над Баренцевым морем

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    Патрульный самолет ВМС США приблизился к российской границе над Баренцевом морем, однако поднятый в воздух МиГ-31 предотвратил нарушение. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Минобороны России.

    Сообщается, что 18 сентября службы контроля воздушного пространства зафиксировали воздушную цель над Баренцевым морем. Чтобы опознать цель, в воздух был поднят истребитель МиГ-31, который находится на вооружении в противовоздушной обороне сил Северного флота.

    Российские военные с воздуха установили, что это был базовый патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВМС США. Как только отечественный истребитель приблизился к иностранному военному самолету, «Посейдон» повернул в сторону от госграницы.

    В Минобороны подчеркнули, что полет российского МиГ-31 был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Не было допущено пересечение воздушных трасс, также российские летчики не допустили опасного сближения с «Посейдоном».

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    МиГ-31Баренцево море
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    Комментарии 5

    Гость18 Сен 2023 в 16:19
    Саечка за испуг.
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