Российский МиГ-31 развернул патрульный самолет США над Баренцевым морем

Патрульный самолет ВМС США приблизился к российской границе над Баренцевом морем, однако поднятый в воздух МиГ-31 предотвратил нарушение. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сообщается, что 18 сентября службы контроля воздушного пространства зафиксировали воздушную цель над Баренцевым морем. Чтобы опознать цель, в воздух был поднят истребитель МиГ-31, который находится на вооружении в противовоздушной обороне сил Северного флота.

Российские военные с воздуха установили, что это был базовый патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВМС США. Как только отечественный истребитель приблизился к иностранному военному самолету, «Посейдон» повернул в сторону от госграницы.